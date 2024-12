Gdf Spezia, sequestri per oltre 1 milione di euro

agenzia

Per un giro di fatture false e truffa ai danni dello Stato

GENOVA, 18 DIC – I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza della Spezia hanno eseguito un’ulteriore ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della Spezia, che fa seguito a quella emessa ed eseguita lo scorso mese di ottobre. Le indagini, condotte dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, avevano permesso di ipotizzare, a vario titolo, i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, maturati in un’associazione che vedrebbe coinvolti 24 soggetti e 13 società dislocate in Liguria, Toscana ed Emilia Romagna. Per tali condotte, l’autorità giudiziaria aveva già disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Yuri Fergemberger, 41enne residente a Rapallo, e Paolo Spadoni, 54enne spezzino, considerati i principali promotori dell’associazione, oltre al sequestro preventivo, anche per equivalente, di circa 1 milione di euro considerato come somma di prezzo e profitto dei reati tra denaro contante, conti correnti, immobili, imbarcazioni e altri beni mobili registrati. A seguito degli interrogatori preventivi effettuati dal gip il 21 e 22 novembre nei confronti dei 22 soggetti indagati, è stata disposta la misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionali o imprenditoriali, nella misura massima prevista, per sei di loro. Il gip ha disposto, nei confronti di 13 indagati e di 15 società, 13 delle quali già colpite dal precedente provvedimento, il sequestro preventivo per equivalente di denaro e beni, sino a concorrenza di euro 1.036.091,53.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA