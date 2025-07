Gdf, ‘Tancredi intervenne su Marinoni per villaggio olimpico’

agenzia

'Flusso di sollecitazioni costanti su Commissione paesaggio'

MILANO, 19 LUG – Dall’analisi “della chat WhatsApp” tra l’assessore Giancarlo Tancredi e Giuseppe Marinoni, presidente della Commissione paesaggio, “emerge un flusso costante di sollecitazioni, da parte del primo, che interessano”, oltre a quello sul Pirellino-Torre Botanica, “anche altri casi di interventi edilizi oggetto delle valutazioni da parte della Commissione”, tra cui pure quello del “Piano di Intervento Integrato Scalo di Porta Romana” nel quale “è inserita la costruzione del Villaggio Olimpico per l’evento ‘Milano-Cortina’”. Lo annota il Nucleo di polizia economica finanziaria della Gdf di Milano in un’informativa dello scorso 14 maggio, depositata agli atti dell’inchiesta sull’urbanistica. Tancredi, ad esempio, nel luglio 2022 dice a Marinoni: “Posso chiederti la cortesia di trasmettere il parere del Villaggio Olimpico entro le 10.00 di lunedì”. E Marinoni: “Giancarlo quando ricevi il parere e vuoi parlarne chiama pure … ho la sensazione che siano preoccupati … o se vuoi la bozza in anticipo te la mando”. Tancredi: “Ok parliamone martedì. In effetti c’è un problema Olimpiadi”. Tra i messaggi anche quello del 22 maggio 2023 in cui “Tancredi propone a Marinoni di incontrare Manfredi Catella”, l’immobiliarista, “per discutere dei progetti”. Altro dossier su cui ci sarebbe stato l’intervento di Tancredi è il “Progetto ‘Arena Santa Giulia-Olimpiadi Invernali Milano-Cortina’”. Nel luglio 2023, riassume la Gdf, “Tancredi chiede a Marinoni se il progetto è nelle condizioni di poter ‘passare’ e Marinoni afferma di non aver ancora provveduto a visionarlo, anche se operatori progettuali gli hanno detto di aver accolto le condizioni richieste dalla Commissione nel precedente parere”. Su diversi altri i progetti, indicati nelle oltre 300 pagine di informativa, ci sarebbero state le “sollecitazioni” dell’assessore sulla Commissione paesaggio, tra cui quello “Ex Trotto Milano” per la “dismissione e riqualificazione dell’area accanto allo Stadio Meazza”.

