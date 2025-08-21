Gemelle festeggiano 102 anni al maso Tschifnar di Lazfons

agenzia

Auguri del Comune di Bressanone, dove abita una delle sorelle

BOLZANO, 21 AGO – “Mandate a servizio” in famiglie diverse, ma il loro legame non si è mai dissolto. Qualche giorno fa, rende noto il Comune di Bressanone, le gemelle Maria e Johanna Gebhard hanno festeggiato presso il maso Tschifnar di Lazfons lo straordinario traguardo del 102° compleanno. “Maria Gebhard – ricorda il Comune in una nota – lasciò Lazfons in giovane età, trasferendosi prima a Chiusa e poi a Bressanone, dove risiede tuttora. Per Johanna, invece, il maso Tschifnar è diventato la sua casa fin dal matrimonio”. “A nome del Comune di Bressanone, la consigliera Paula Bacher, insieme all’assessora di Chiusa, Erika Gebhard, ha portato gli auguri più sinceri, accolti con grande emozione dalle festeggiate”.

