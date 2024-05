Generale Goretti, ‘l’AI non batterà mai un napoletano’

agenzia

ROMA, 11 MAG – “Una cosa è certa: l’intelligenza artificiale non riuscirà mai a battere un napoletano. Il giorno cui la AI riuscirà a fregare un napoletano quando a sua volta vi frega consegnandovi una radio che invece è un mattone: in quel caso è meglio andare a casa ma resto convinto che non ci sarà mai una intelligenza artificiale in grado di fare una cosa del genere”. E’ la battuta detta con un sorriso dal generale Luca Goretti, capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare nel corso di un evento a Roma, il 9 maggio scorso. Il l video dell’intervento è stato pubblicato sul sito del Corriere della Sera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA