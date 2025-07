Genitori di Papi, vogliamo riaprire il caso

agenzia

"67 le incursioni di JJ4, sapevano che era pericolosa"

TRENTO, 20 LUG – “Noi non abbiamo mai chiesto l’abbattimento dell’orsa, vogliamo bene agli animali ma la giustizia non ce l’hanno data, non si può dire che non c’è nessun colpevole. Sono ben 67 le incursioni di Jj4 quando era libera, sapevano che era pericolosa. L’incuria non è nostra, ma di altri. Andrea non è andato a cercarsela, Hanno chiuso il caso così ma io voglio riaprirlo”. Lo dichiarano all’ANSA Carlo e Franca Papi, i genitori di Andrea, ucciso dall’orsa Jj4 nell’aprile 2023 in valle di Sole, in Trentino, dopo il trasferimento del plantigrado all’Alternative wolf and bear park nella foresta nera, in Germania.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA