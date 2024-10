Genova vince il Palio delle antiche Repubbliche Marinare

agenzia

Per la 3^ volta consecutiva. Pisa seconda, poi Venezia e Amalfi

GENOVA, 13 OTT – Terzo successo consecutivo nel Palio delle antiche Repubbliche marinare per l’equipaggio di Genova. L’armo genovese ha avuto la meglio dopo un lungo testa a testa con Pisa e Venezia, arrivate rispettivamente seconda e terza con un distacco cresciuto nella seconda metà di gara. Al quarto posto Amalfi. Prima della gara maschile hanno gareggiato gli equipaggi femminili: anche in questo caso ha vinto l’equipaggio di Genova che ha regolato sul traguardo gli equipaggi di Pisa, Amalfi e Venezia. Una vittoria mai in discussione, con le vogatrici genovesi davanti alle avversarie fin dalle prime battute di gara e sempre attente a mantenere Pisa a distanza di sicurezza. Più indietro Amalfi e Venezia. Nella pausa tra le due regate, sulla sponda sud del Canale di Calma si è svolta la cerimonia di intitolazione della Passeggiata delle Antiche Repubbliche Marinare: l’omaggio di Genova a una manifestazione nata nel 1955 per celebrare e rievocare la grandezza delle Antiche Repubbliche Marinare, e tornata nel capoluogo ligure nell’anno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport. “Tre anni di vittorie consecutive per il nostro armo maschile è una cosa sensazionale – ha detto il sindaco di Genova – . Genova è sempre più Superba, regina dei Mari. Una Genova meravigliosa in ogni campo, che torna ai suoi splendori. Il Palio delle Repubbliche Marinare conferma quel percorso intrapreso per riportare la nostra città al ruolo che le compete: a essere il faro – anzi la lanterna – del Mediterraneo”.

