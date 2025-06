Geometra schiacciato da un rimorchio in cantiere, gravissimo

agenzia

A Lodi, ha cercato di fermare il mezzo sganciato in discesa

LODI, 23 GIU – Un geometra bresciano 50enne è ricoverato in gravissime condizioni, in prognosi riservata, all’ospedale San Matteo di Pavia dopo essere rimasto schiacciato da un rimorchio che era stato sganciato dalla motrice, sulla discesa di via Serravalle a Lodi. Dalla ricostruzione dei fatti, il mezzo avrebbe iniziato a scendere dalla discesa pericolosamente verso l’ingresso di un ospedale e l’uomo avrebbe avrebbe provato a fermarlo rimanendone, però, travolto. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi ed è stato portato in ospedale in eliambulanza. Sul posto erano in corso lavori legati alla trivellazione di pozzi per la climatizzazione geotermica. I rilievi relativi all’incidente sono stati condotti dalla polizia Scientifica della Questura di Lodi in ausilio a tecnici dell’Ats che procedono per l’infortunio sul lavoro.

