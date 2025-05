Ghetto ebraico Venezia, corona ministro Weiner ricorda vittime

agenzia

Deposta oggi nelll'80/O anniversario fine seconda guerra

VENEZIA, 08 MAG – Una corona in memoria delle vittime del regime nazista è stato inviata a Venezia dal Ministro per la Cultura e i Media del Governo Federale di Germania Wolfram Weiner per essere collocata nel ghetto e ebraico della città, il più antico d’Europa. Un evento avvenuto oggi, giovedì 8 maggio, nella data dell’ottantesimo anniversario della fine della Seconda Guerra mondiale. “La Germania è consapevole della propria responsabilità per i crimini contro l’umanità commessi dai nazionalsocialisti. Rimane il nostro compito eterno, ora e in futuro – è scritto nel messaggio che ha accompagnato l’invio della corona – di fare i conti con i crimini dei nazionalsocialisti e di educare le generazioni future su quanto è accaduto. La singolarità della Shoah ci ricorda di opporci con forza a tutte le forme di antisemitismo di oggi”. Alla commemorazione hanno partecipato, tra gli altri, il Rabbino capo di Venezia, Alberto Sermoneta, e il vicepresidente del Centro Tedesco di Studi Veneziani, Albrecht Cordes, oltre a segretario generale della Comunità ebraica veneziana Michael Calimani.

