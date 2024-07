Giacomo Bozzoli arrestato nella sua villa di Soiano: “era dentro un cassettone”

La conclusione

L'uomo era latitante da 11 giorni: è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di uno zio

Giacomo Bozzoli é stato fermato dai Carabinieri a Soiano, in provincia di Brescia. I carabinieri di Brescia hanno eseguito l’ordine di cattura nella sua villa. Bozzoli é ricomparso oggi dopo una latitanza durata undici giorni. I militari lo hanno arrestato e portato nel Comando Provinciale dei Carabinieri di Brescia dove verrá sentito.

Una fuga durata 11 giorni, dopo che la Cassazione aveva confermato l’ergastolo a suo carico per l’omicidio dello zio Mario, gettato nel forno della fonderia di famiglia a Marcheno nel 2015.