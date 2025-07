Gianfranco Giuliani confermato presidente Casagit Salute

agenzia

Cassa giornalisti ha bilancio 80 milioni,assiste 50 mila persone

MILANO, 02 LUG – Casagit Salute, la società di mutuo soccorso fondata dai giornalisti che nel 2024 ha avuto un bilancio di circa 80 milioni di euro e assiste oltre 50 mila persone, ha confermato oggi, con voto unanime del Consiglio di amministrazione, Gianfranco Giuliani presidente. Confermati anche Gianfranco Summo vicepresidente vicario, Grazia Maria Napoli vicepresidente e segretario Andrea Artizzu. Giuliani, 63 anni, nato a Gavirate (Varese), è giornalista professionista caposervizio in cronaca al quotidiano La Prealpina di Varese. Sempre oggi sono stati eletti, dall’assemblea dei rappresentanti dei soci, il Cda (Raffaella Ammirati, Mario Antolini, Laura Berti, Tiziana Bolognani, Giuseppe Caporaso, Guido Filippi, Carlo Ercole Gariboldi e Alessandra Costante come rappresentante della Fnsi), i revisori dei conti (Gerardo Losito presidente, Roberto De Marco e Renato Pedullà) e i probiviri (effettivi Claudio Cumani, Pierpaolo Dobrilla e Marco Libelli, supplenti Corrado Chiominto e Donatella Speranza). “Usciamo bene da quattro anni complicati, non solo per Casagit, ma anche per i problemi che riguardano il mondo della sanità e dell’editoria – sottolinea Giuliani -. Il nostro programma di sviluppo prevede l’implementazione del piano commerciale e del posizionamento dei piani sanitari sul mercato, investimento su prevenzione ed educazione alla salute, potenziamento delle convenzioni sui territori, monitoraggio della spesa e collaborazione con le eccellenze del sistema sanitario nazionale per continuare ad essere aperti, sostenibili e solidali”.

