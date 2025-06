Giani, chiudere finestre raggio 5 km da discarica in fiamme

agenzia

Ordinanza del Comune 'Non stare all'aperto'

LIVORNO, 28 GIU – “In via precauzionale il Comune ha emanato un’ordinanza di chiudere tutte le finestre e di non soggiornare all’aperto a tutti i cittadini che si trovano nel raggio di 5 km dal polo di Scapigliato”, l’impianto dei rifiuti dove è in corso un incendio. Lo afferma sui suoi canali social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani riguardo all’incendio in corso alla discarica nel comune di Rosignano Marittimo (Livorno). Il rogo è “visibile anche dai comuni vicini”. Sul posto squadre di Vigili del fuoco, “del sistema regionale e la nostra agenzia per la protezione ambientale Arpat – scrive Giani sui social – L’incendio è in contenimento”.

