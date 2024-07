Giani,ipotesi stato calamità Orbetello per moria pesci

agenzia

'Valutazione domani Giunta. Necessaria poi attenzione governo'

FIRENZE, 28 LUG – “Prendo nella seria considerazione la formale dichiarazione dello stato di calamità regionale per la laguna di Orbetello quanto meno per l’intervento contingente di tutela sanitaria nella raccolta e nello smaltimento del patrimonio ittico perso. Lo stato di emergenza potrà consentire anche un primo ristoro ai pescatori e valuteremo il tutto nella giunta di domani pomeriggio dopo che l’assessore all’ambiente Monia Monni sarà a Orbetello dove prenderà parte alla riunione del comitato tecnico scientifico dedicato all’emergenza laguna”. Così il governatore toscano Eugenio Giani in relazione alla richiesta dello stato di emergenza regionale annunciato dal sindaco di Orbetello Andrea Casamenti per la situazione della laguna dove si è verificata una moria di pesci.

