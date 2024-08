Gino Cecchettin, ‘impegno contro la violenza sia quotidiano’

agenzia

Stamani una cerimonia dove venne trovato il corpo di Giulia

AVIANO, 17 AGO – “Con profonda commozione, ho ricevuto il vostro invito alla cerimonia in ricordo di mia figlia Giulia. Vi ringrazio sinceramente per il vostro pensiero e per l’iniziativa che state portando avanti, volta a sensibilizzare la comunità su un tema così doloroso e importante. Anche se non sono presente fisicamente, il mio cuore è con voi, con tutti coloro che ricorderanno Giulia e con chi si impegna, ogni giorno, per combattere la violenza contro le donne”. E’ il messaggio che Gino Cecchettin ha fatto recapitare questa mattina agli organizzatori de “La Camminata per la vita” e ai sindaci di Aviano, Paolo Tassan-Zanin, e Barcis, Claudio Traina, che si sono ritrovati nella zona di Pian delle More, nel punto in cui nel novembre scorso venne trovato il corpo privo di vita della studentessa uccisa dall’ex fidanzato, Filippo Turetta. Nella zona è stato installato un cartello commemorativo. La camminata per la vita è un’iniziativa promossa dal gruppo Chei del moss (Quelli dell’asino) che mira a sensibilizzare la cittadinanza contro la violenza sulle donne, attraverso un itinerario a tappe nel Friuli occidentale e più precisamente nei luoghi in cui in passato sono stati compiuti femminicidi. Nei giorni scorsi la camminata ha ricordato, tra le altre, la giovane mamma Aurelia Laurenti, uccisa dal compagno con 19 coltellate a Roveredo in Piano nel 2020, e Michela Baldo, uccisa a colpi di pistola dall’ex fidanzato a Spilimbergo nel 2016.

