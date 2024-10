Gino Cecchettin in aula per l’udienza del processo a Turetta

agenzia

Papà di Giulia si era presentato anche all'apertura dibattimento

VENEZIA, 24 OTT – Gino Cecchettin, il papà di Giulia, sarà presente nell’aula della Corte d’Assise di Venezia per la seconda udienza del processo a Filippo Turetta, l’assassino reo confesso della ragazza di Vigonovo. Cecchettin aveva presenziato anche all’udienza di apertura del dibattimento, e c’era incertezza sul fatto che potesse intervenire alle successive. Una giornata che si preannuncia carica di tensione emotiva. Per la prima volta dopo l’assassinio (l’11 novembre 2023) e la cattura di Turetta in Germania, il padre di Giulia potrà incrociare lo sguardo dell’uomo accusato dell’omicidio della figlia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA