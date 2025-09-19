Gino Cecchettin, troppo tardi per giustizia riparativa Turetta

agenzia

'Il percorso deve ancora iniziare e non è iniziato'

VENEZIA, 19 SET – “Sento riparlare di giustizia riparativa a un mese dal dall’appello. Ci credo nella giustizia riparativa, ma nel mio caso specifico penso che il percorso debba ancora iniziare e non sia iniziato, quindi penso sia troppo tardi per chiederlo, soprattutto in virtù del fatto che che c’è il processo davanti”. Lo ha detto Gino Cecchettin, intervistato nel corso della trasmissione “Dentro la notizia” di Canale 5, a proposito della possibilità di ricorso allo strumento giuridico da parte di Filippo Turetta, per cui il 14 novembre si aprirà il processo di Appello per l’omicidio di Giulia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA