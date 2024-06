Giocatore di basket insegue e placca il ladro che ha rubato la borsa alla madre, ma poi non lo denuncia

MILANO

Le rubano la borsa dall’auto, li avvista nei pressi e chiama il marito e il figlio, quest’ultimo un giocatore di basket altro 2 metri e 8, suo padre poco meno. I due giganti e la donna, anch’ella molto alta, inseguono i due ladri e il figlio, Giovanni Tam, 21 anni che ha giocato anche nell’Olimpia, riesce a placcare uno dei due, nonostante riceva un pugno. Lo blocca a terra tra gli applausi dei passanti.

L’episodio, accaduto sabato pomeriggio nelle vie intorno a corso Genova a Milano e raccontato nelle pagine milanesi de «Il Corriere della Sera», però, si è concluso con la decisione da parte della famiglia di «giganti» di non denunciare il ladro ai carabinieri intervenuti.