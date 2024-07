Gioco delle tre carte, a Firenze arrivano multe di 400 euro

agenzia

Ordinanza urgente della sindaca Funaro: 'Fenomeno intollerabile'

FIRENZE, 22 LUG – Stop al gioco delle tre carte e simili a Firenze, con multe innalzate a 400 euro: lo prevede l’ordinanza urgente firmata oggi dalla sindaca Sara Funaro, che vieta l’organizzazione e la pratica di giochi di strada come quello delle tre carte, delle campanelle o simili sul suolo pubblico o comunque in luoghi soggetti al passaggio pubblico. La sanzione prevista è di 400 euro a carico degli organizzatori, dei collaboratori che per attirare i clienti fingono di giocare, e di tutti coloro che in qualsiasi modo prendono parte all’illecito. “Abbiamo deciso di intervenire duramente contro il dilagare di questo fenomeno intollerabile che approfitta della buona fede delle persone, spesso sfruttando situazioni di debolezza collegate alla ludopatia”, ha detto Funaro, secondo cui “non possiamo più tollerare il proliferare di questi giochi che si concentrano in particolare nelle piazze e strade a più elevata presenza turistica, diventando anche elemento di pericolo per la viabilità e la sicurezza delle persone, oltre agli effetti negativi in termini di degrado urbano”. Sono 77 le sanzioni comminate per questo illecito dall’inizio dell’anno. I controlli sul rispetto del divieto sono affidati agli agenti della Polizia municipale e alle altre forze di Polizia. “L’ordinanza è frutto della collaborazione tra i vari attori – ha aggiunto l’assessore alla sicurezza urbana, Andrea Giorgio -, e ne seguiremo l’applicazione, pronti a ulteriori interventi se saranno necessari, e lavoreremo anche sulla consapevolezza dei turisti per aiutarli a difendersi dalle truffe”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA