Giorgio Armani convalescente: ecco perché non sarà alla Milano Fashion Week

moda

Lo stilista compirà 91 anni a luglio

Giorgio Armani non uscirà a salutare il pubblico al termine delle sfilate delle linee emporio e Giorgio Armani previste in questi giorni di Milano fashion week perché è a casa in convalescenza dopo essere stato ricoverato in ospedale a Milano.Lo comunica il gruppo in una nota spiegando che sarà Leo Dell’Orco a salutare il pubblico al termine degli show. «Il signor Armani – che compirà 91 anni il prossimo 11 luglio – è a casa e sta bene, ma preferisce recuperare le forze in vista dei prossimi appuntamenti parigini» hanno fatto sapere dalla maison.

