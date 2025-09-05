"Pastori"
Giorgio Armani è già una statuina del presepe napoletano: l’omaggio di Genny Di Virgilio
Ai piedi della scultura, già esposta sullo scaffale che ospita protagonisti della cronaca locale ed internazionale, un biglietto con la scritta "Ciao Re Giorgio"
Tributo a Giorgio Armani dall’artigiano del presepe napoletano Genny Di Virgilio che, nella sua bottega di San Gregorio Armeno, ha realizzato la statuina dello stilista con il classico abbigliamento pantalone e t-shirt nera. Ai piedi della scultura, già esposta sullo scaffale che ospita protagonisti della cronaca locale ed internazionale, un biglietto con la scritta “Ciao Re Giorgio”».
Armani, realizzato con la tecnica dei “pastori” in terracotta del presepe, ha subito attirato la curiosità dei numerosi visitatori della famosa stradina del centro storico di Napoli.