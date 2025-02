Giornalista filorusso in scuola romana, Azione ‘serve chiarezza’

agenzia

'C'è stato pluralismo? Chiederemo al ministero dell'Istruzione'

ROMA, 12 FEB – Polemiche per l’evento che ha visto al liceo romano Manara un incontro degli studenti con il giornalista freelance Giorgio Bianchi sul tema: Propaganda e informazione. Tra presente e futuro. La forza della libertà”. “L’incontro, strutturato come open debate, è aperto a studenti/esse, docenti, genitori e a tutti gli altri interessati, e rientra nell’ambito delle iniziative del progetto “Scuole aperte””, è scritto nel sito della scuola. “Sarebbe auspicabile fare chiarezza su quanto avvenuto ieri al liceo Manara di Roma, dove si è tenuta una conferenza con Giorgio Bianchi, figura il cui profilo è stato descritto nei report di sicurezza come legato ad attività di propaganda filorussa. In un contesto scolastico, sarebbe doveroso garantire agli studenti un adeguato contraddittorio per assicurare che ricevano un’informazione che sia davvero equilibrata e critica”, osservano Federica Onori, deputata di Azione membro della commissione Esteri e Flavia De Gregorio, consigliera di Azione all’Assemblea capitolina. “Resta da capire se la scuola abbia valutato attentamente il valore didattico dell’iniziativa e se siano stati presi i necessari accorgimenti per offrire una prospettiva pluralista e obiettiva sull’argomento trattato. Su questo punto, chiederemo chiarimenti al ministero dell’Istruzione e del Merito”, concludono.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA