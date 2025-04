Giornalista Roberto Pettinaroli è canoista morto a Portofino

agenzia

Identificato corpo trovato stamani in mare. Era scomparso ieri

GENOVA, 02 APR – E’ stato confermato dalla capitaneria che il canoista disperso in mare da ieri e trovato oggi senza vita in mare vicino a Portofino è il giornalista Roberto Pettinaroli, di 62 anni. Fino a pochi mesi fa dirigeva la redazione del levante del Secolo XIX. Era andato in pensione dopo una vita passata in cerca di notizie, gli inizi a La Repubblica, poi sempre al Secolo XIX. Era impegnato da anni anche in tante attività legate al sociale. Pettinaroli era uscito in canoa ieri mattina prendendo il mare da Chiavari, dove viveva con la famiglia. Era atteso a casa per pranzo e non vedendolo rientrare la figlia ha dato l’allarme facendo scattare le ricerche. Hanno cercato il giornalista le motovedette e l’elicottero della Guardia Costiera e dei vigili del fuoco, i sommozzatori, anche la marina militare. Le ricerche sono state estese anche lungo la costa dopo il ritrovamento al largo di Portofino della canoa abbandonata e della pagaia. Sono proseguite anche con il buio. Il corpo è stato trovato stamani nei pressi del Covo di Nord Est, a Santa Margherita Ligure, nell’area interessata dalle ricerche. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, tra le ipotesi quella di un malore.

