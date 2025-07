Giornata nera sulle strade cuneesi, muore donna di 103 anni

agenzia

Ventesima vittima nell'anno. Tre feriti gravi in altro incidente

CEVA (CUNEO), 29 LUG – È stato un pomeriggio nero sulle strade della provincia di Cuneo, con vari incidenti di grave entità. A Ceva ha perso la vita una donna di 103 anni, coinvolta nell’uscita di strada di un’auto lungo la provinciale 353: la vettura ha impattato contro un muro. Ferita, ma non in pericolo di vita, anche un’altra donna che era sulla macchina. Si tratta della ventesima vittima, e finora la più anziana, sulle strade della provincia dall’inizio dell’anno. A Peveragno un altro incidente ha coinvolto una famiglia di ritorno da una gita: la jeep su cui viaggiavano in cinque, padre, madre e tre figli, è uscita dalla carreggiata. Tre feriti sono gravi, anche se non sarebbero in pericolo di vita. A Sommariva Bosco un’autobotte in fase di manovra ha investito una donna di 70 anni: l’anziana, in gravi condizioni, è stata trasportata al Cto di Torino. Infine a Cavallermaggiore un uomo e una donna sono rimasti coinvolti in un sinistro lungo la statale: le loro condizioni, in un primo tempo classificate con un codice rosso, sono in miglioramento. Ferito in modo lieve anche un giovane.

