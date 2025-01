agenzia

Proiettate a Roma su una parete della Piramide e su Palazzo Fao

ROMA, 27 GEN – Sono in corso indagini della Digos per risalire agli autori delle frasi contro le Ong, in occasione del Giorno della Memoria, proiettate nella notte su una parete della Piramide Cestia e sul Palazzo della Fao a Roma. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere.

