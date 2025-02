Giorno Ricordo: Ziberna, studiamo la storia per guardare avanti

agenzia

Sindaco Gorizia, tragedia rimasta a lungo ai margini narrazione

GORIZIA, 10 FEB – “Oggi, 10 febbraio, si celebra il Giorno del Ricordo, in memoria dell’esodo istriano, fiumano e dalmata e delle vittime delle foibe. Una tragedia del ‘900 che ha segnato pesantemente le vicende del confine orientale e che è rimasta a lungo ai margini della narrazione. Per questo è fondamentale ribadire che la storia va insegnata. Negazionismo e giustificazionismo vanno sconfitti e nello stesso tempo dobbiamo guardare avanti, perché, come ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il nostro passato non sia il futuro dei nostri figli. Questo vogliono i nostri cittadini ed è proprio ciò che Gorizia sta facendo”. Lo scrive in una nota il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, corredando il comunicato dalla celebre foto della bimba con la valigia sulla quale c’è scritto “esule giuliana”.

