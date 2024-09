Giostra del Saracino, vince Porta Sant’Andrea

agenzia

Lancia d'oro dedicata agli 800 anni da stigmate di San Francesco

AREZZO, 01 SET – Porta Sant’Andrea vince la 146/a edizione della Giostra del Saracino, manifestazione storica che vede i quattro antichi quartieri della città di Arezzo battersi contro un simulacro. La lancia d’oro era dedicata agli ottocento anni dalle stigmate di San Francesco. In tribuna era presente Nikki Perez vicesindaco della città californiana di Burbank, neo gemellata con Arezzo, che ha visto la giostra insieme al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Le quattro carriere della giostra sono state piuttosto regolari con Porta Santo Spirito e Porta del Foro subito fuori e Porta Crucifera e Porta Sant’Andrea agli spareggi dove Porta Crucifera ha marcato tre punti decurtati a uno per carriera lenta. Porta Sant’Andrea ha vinto chiudendo lo spareggio con tre punti. Durante il corteo che precede la Giostra e successivamente in piazza Grande durante la manifestazione che precede l’evento si sono verificati tafferugli in corso di esame da parte delle forze dell’ordine presenti.

