Giovane 25enne colto da malore muore in mare a Jesolo

Intervento bagnini e medici ma non è servito

JESOLO, 15 AGO – Un giovane di 25 anni è morto, pare per un malore, mentre stava facendo un bagno in mare a Jesolo. Il fatto è avvenuto nella spiaggia vicino a piazza Mazzini. Il giovane ha avuto un malore e gli amici hanno subito lanciato l’allarme. Il ragazzo è stato soccorso dai bagnini che l’hanno portato a riva tentando di invano di rianimarlo. Sul posto è giunta un’ambulanza e l’elisoccorso decollato dall’Ospedale di Padova. I medici però non hanno potuto far niente.

