Giovane 28enne ucciso a colpi di arma da fuoco sul Gargano

agenzia

Delitto in nottata in zona impervia del Gargano

MONTE SANT’ANGELO, 17 SET – Un omicidio è stato computo la scorsa notte a Monte Sant’Angelo nel Foggiano. A quanto si è appeso la vittima, Leonardo Ricucci, di 28 anni , già noto alle forze di polizia, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Il delitto è avvenuto in una zona impervia alla periferia del comune garganico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

