Giovane accoltellato a Milano, fermato un 16enne

agenzia

La Polizia blocca uno sbandato dopo giorni di ricerche

MILANO, 28 FEB – È stato fermato dalla Polizia di Stato il giovane ritenuto l’accoltellatore del 19enne rimasto seriamente ferito in una rapina fatta da più persone, mentre era con la ragazza, all’esterno del centro commerciale Merlata Bloom di Milano. Secondo quanto si è appreso sarebbe uno sbandato di origine egiziana, 16enne, rintracciato, dopo giorni di ricerche, a Quarto Oggiaro, nella zona Nord della città. Il giovane accoltellato, un 19enne di seconda generazione, di origine marocchina, che sulle prime sembrava gravemente ferito ma che non è mai stato, fortunatamente, in pericolo di vita, era con la fidanzata, un’italiana di origine ecuadoriana, all’esterno del centro commerciale Merlata Bloom. Fondamentali per giungere al fermo sono state proprio le testimonianze dei presenti, che avevano già visto il gruppo, e l’analisi delle telecamere di videosorveglianza. Si è così scatenata una caccia all’uomo, guidata dagli investigatori della Squadra mobile e del Commissariato Bonola, durata dal 20 febbraio a questa sera, quando il giovane sospettato, sporco e sbandato, è stato trovato in un’area a ridosso delle ferrovie nei pressi dell’Esselunga di Quarto Oggiaro. Ora le indagini proseguono, sempre nel massimo riserbo, per cercare gli altri giovani che hanno agito insieme a lui. Al momento il minorenne è stato sottoposto a fermo con l’ipotesi di rapina aggravata, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria per i minorenni. Secondo la ricostruzione della Polizia di Stato fatta nelle ore seguenti all’aggressione, alla coppia si era avvicinato un giovane nordafricano che aveva chiesto una sigaretta, che gli era stata data. Poi si era avvicinato un altro giovane con il quale la vittima dell’aggressione aveva avuto una discussione in estate. La coppia aveva cercato di allontanarsi ma in quel momento c’è stato l’accoltellamento. Il giovane che aveva chiesto la sigaretta aveva estratto un coltello e aveva colpito la vittima a una mano, alla testa e alla schiena, per poi fuggire prendendo il suo IPhone e il monopattino.

