Giovane accoltellato davanti alla stazione di Modena

A chiamare i soccorsi l'inviato di 'Chi l'ha visto'

MODENA, 12 DIC – Un altro giovane accoltellato a Modena, questa volta nella zona della stazione dei treni. Ad essere ferito alla schiena nella serata di ieri, come riferisce la stampa locale, un 19enne di origini straniere aggredito da un gruppo di altri giovani che, non si esclude, potrebbero essere minorenni. Intorno alle 19 di ieri il giovane ferito ha cercato di attirare l’attenzione delle persone presenti davanti alla stazione dei treni. Fra i testimoni c’era anche Francesco Del Re, inviato di ‘Chi l’ha visto’. Proprio Del Re, interpellato dai colleghi della stampa, ha raccontato: “Mentre mi occupavo del caso di Daniela Ruggi, la giovane scomparsa, io e la troupe abbiamo notato che un gruppo di ragazzi inseguiva nel piazzale della stazione un altro giovane straniero che urlava ‘Aiuto, mi hanno accoltellato’. Purtroppo – continua Del Re – c’è stata indifferenza totale da parte di tutti. Noi ci siamo attivati per aiutare e chiamare i soccorsi”. Il 19enne è stato portato all’ospedale modenese di Baggiovara e non è in pericolo di vita. Sul posto anche polizia e carabinieri, che stanno conducendo le indagini sull’accaduto. Lo scorso 3 novembre, per citare soltanto l’ultimo episodio in ordine di tempo, un altro giovane straniero accoltellato nel vicino parco Novi Sad: è riuscito a salvarsi rifugiandosi in una pizzeria.

