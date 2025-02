Giovane accoltellato in Autostazione a Bologna

agenzia

Ha riportato ferite alle braccia ma non è in gravi condizioni

BOLOGNA, 22 FEB – Nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, un giovane di circa 20 anni di origine tunisina è stato accoltellato nei pressi dell’Autostazione di Bologna, riportando ferite alle braccia. Le cause dell’aggressione sono ancora da chiarire ma i carabinieri, arrivati subito dopo l’aggressione, stanno ricostruendo l’accaduto. Secondo le prime ipotesi, l’accoltellamento potrebbe essere collegato a una questione di droga o spaccio. Il giovane è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma l’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nella zona dell’Autostazione e di piazza XX Settembre, dove nei mesi scorsi sono stati commessi due omicidi e diversi episodi di violenza.

