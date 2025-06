Giovane accoltellato nel Milanese, condizioni gravi

agenzia

E' stato ricoverato in codice rosso al San Raffaele

MILANO, 28 GIU – Un giovane è stato accoltellato, la scorsa notte, a Melzo, nel Milanese. Le sue condizioni esatte non sono note, ma secondo quanto riferito dal 118 sarebbe stato ricoverato in codice rosso. E’ accaduto verso le 3 in piazza della Repubblica, quando i soccorritori sono intervenuti trovando a terra un 23enne. Il ferito è stato trasportato all’ospedale San Raffaele di Milano. Sul posto per le prime indagini sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pioltello.

