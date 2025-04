Giovane aggredita e molestata mentre rientra a casa a Bologna

agenzia

La fuga dell'uomo ripresa da una telecamera condominiale

BOLOGNA, 08 APR – Una ragazza di circa 20 anni è stata aggredita e molestata verso le 18 di sabato pomeriggio da un uomo che, dopo averla seguita per un tratto di strada fra via Zoccoli e via Turati, le è saltato addosso quando lei è entrata nell’androne di casa, in un’altra strada della zona. Le sue grida di aiuto hanno fatto fuggire l’aggressore. Dell’episodio dà notizia l’edizione locale del Resto del Carlino. La fuga è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza condominiale e alcuni residenti hanno anche pubblicato su Facebook un frame in cui si vede l’uomo mentre scavalca un cancello. Ma a quanto si apprende ci sarebbero anche altre immagini, già all’esame della polizia che, dopo la denuncia della vittima, ha avviato le indagini per identificare il molestatore. L’episodio ha creato un certo allarme in zona: “Stiamo tutti con gli occhi aperti” ha scritto sui gruppi social di quartiere la persona che ha pubblicato la foto. Solo poche settimane fa, una aggressione simile era avvenuta in zona San Felice, dove una ragazzina di appena 12 anni al rientro da scuola era stata seguita fin dentro il palazzo dove abitano i nonni. Anche in quel caso le sue urla avevano fatto allontanare l’aggressore.

