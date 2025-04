Giovane arrestato per rapina e tentato omicidio nel Biellese

agenzia

Ha ferito gravemente un'anziana di 87 anni a Vigliano

BIELLA, 09 APR – Un giovane ucraino di 20 anni è stato arrestato con l’accusa di rapina e tentato omicidio nei confronti di un’anziana di Vigliano Biellese (Biella) di 87 anni. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di risalire all’autore dell’aggressione, avvenuta lo scorso 24 marzo in casa. La donna aveva fatto entrare il giovane nell’abitazione, perché lo conosceva e si era vista chiedere una somma di denaro. Al rifiuto ne era nata una colluttazione e il ventenne aveva prima sbattuto a terra l’anziana, facendole battere il capo, poi l’aveva colpita con un coltello, ferendola al collo e al torace, portandole via il cellulare e il denaro contante. L’anziana era stata subito soccorsa da un familiare e ricoverata in ospedale, in condizioni serie. Grazie alla testimonianza della vittima e alle immagini di videosorveglianza, sono state raccolte le prove per individuare il ventenne, residente in provincia di Vercelli, ma di fatto senza fissa dimora, disoccupato e incensurato. Il procuratore capo di Biella, Ruggero Mauro Crupi, ha disposto il fermo, anche per il pericolo di fuga. Una volta rintracciato a bordo della propria vettura, che usava come domicilio, davanti al nucleo investigativo dei carabinieri ha ammesso le proprie responsabilità.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA