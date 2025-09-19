Giovane denuncia violenza sessuale, indaga la polizia

agenzia

Sarebbe avvenuta in pieno centro a Genova

GENOVA, 19 SET – La polizia indaga su una presunta violenza sessuale avvenuta la scorsa notte in via Caffaro, nel pieno centro a Genova. A denunciarlo è stata una ragazza di 18 anni. La ragazza ha raccontato di essere stata abusata in strada da un amico. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 che l’ha trasferita in codice verde all’ospedale Galliera. Qui è scattato il protocollo rosa per accertare l’eventuale violenza e dare il supporto psicologico. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e poi gli investigatori della squadra nobile che stanno effettuando gli accertamenti del caso. Gli inquirenti stanno controllando le telecamere della zona per verificare se abbiano ripreso qualcosa.

