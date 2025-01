Giovane drogata e violentata nel trevigiano, due arresti

agenzia

L'episodio era avvenuto in novembre a Conegliano

TREVISO, 16 GEN – Due uomini di 30 e 38 anni, cittadini stranieri, sono stati arrestati dalla Polizia di Treviso, in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere, perché accusati di violenza sessuale di gruppo aggravata, consumata a novembre nei confronti di una ventinovenne, a Conegliano (Treviso). Gli arresti sono il risultato di un’indagine condotta da personale della Squadra Mobile di Treviso e dai poliziotti del Commissariato di Conegliano. La giovane, dopo essere stata condotta in un’abitazione alla periferia di Conegliano, sarebbe stata dapprima indotta ad assumere droga per poi essere costretta, in stato di parziale incoscienza e sotto la minaccia di un coltello, a subire rapporti sessuali. I due presunti responsabili sono stati rintracciati e arrestati nel pomeriggio di ieri, condotti alla Casa Circondariale di Treviso, dove si trovano ora in stato di custodia cautelare.

