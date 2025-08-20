Giovane evaso, la procura di Bolzano si appella ai cittadini

agenzia

19enne fuggito il 17 agosto potrebbe aver bisogno cure mediche

BOLZANO, 20 AGO – Mentre proseguono le ricerche del secondo evaso dal carcere di Bolzano ancora in libertà, la procura della Repubblica si appella ai cittadini, chiedendo di segnalare eventuali avvistamenti. A questo scopo, è stata diffusa una fotografia che ritrae il giovane, cittadino tunisino di 19 anni, mentre lascia l’ospedale di Bolzano al quale si era rivolto per farsi medicare una ferita che si era procurato pare durante la fuga avvenuta il 17 agosto scorso. Si tratta di “un giovane diciannovenne di origine nord- africana, alto circa un metro e settanta, capelli neri ricci e occhi scuri, con la gamba destra ingessata”, spiega una nota della procura, che ritiene “necessaria la collaborazione dei cittadini a cui si richiede di voler segnalare alle autorità competenti, attraverso i numeri di emergenza, l’eventuale presenza del giovane, considerato che lo stesso potrebbe anche aver bisogno di ulteriori cure mediche”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA