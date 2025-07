Giovane ferito dopo caduta in nave, il traghetto torna in porto

agenzia

Incidente poco dopo la partenza da Ancona. 18enne in ospedale

ANCONA, 25 LUG – Un giovane diretto in Grecia per lavorare come animatore turistico è caduto lungo una scalinata interna di collegamento di una nave appena salpata dal porto di Ancona. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri. Il ragazzo, 18 anni, residente nel Veronese, ha riportato una grave lesione ad una gamba e il comandante del traghetto, che si trovava al largo di Sirolo (Ancona), ha deciso di invertire la rotta e tornare nello scalo anconetano per permettere ai sanitari di prendere in carico il 18enne e portarlo in ospedale. In banchina ad Ancona, ad attendere il traghetto con a bordo il ragazzo ferito, c’erano i sanitari della Croce Gialla, gli agenti della polizia di frontiera e la capitaneria di porto. Il giovane è stato trasferito dai sanitari all’ospedale di Torrette con un codice di media gravità, per tutti gli accertamenti e le cure del caso.

