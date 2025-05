Giovane morì per droga in Brianza, arrestato lo spacciatore

agenzia

Prima le diede le dosi e poi nascose il cadavere in un bosco

CARATE BRIANZA, 24 MAG – Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver dato la dose letale di stupefacenti a Karine Cogliati, 26enne brianzola di origini brasiliane, e di averne nascosto il corpo, lo scorso 16 febbraio nei boschi di Carate Brianza. Per lui, come emerge dall’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari firmata dal Gip di Monza, le accuse sono per occultamento di cadavere, morte come conseguenza di altro reato e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Secondo le indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura di Monza, il 46enne, dopo aver dato alla giovane alcune dosi di droga e averla poco dopo vista morire, ha utilizzato una felpa legandola mani e piedi per poi trasportarla in un bosco nel tentativo di nascondere il corpo. A notarlo è stato un passante che ha chiamato i soccorsi. Una volta identificato, a carico del 46enne è emersa anche una costante attività di spaccio di stupefacenti che andava avanti da oltre un anno.

