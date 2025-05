Giovane muore in discoteca nel Mantovano, disposta autopsia

agenzia

Calciatore amatoriale, ipotesi sia stato colpito da infarto

MANTOVA, 04 MAG – Un ragazzo di 23 anni è morto in una discoteca del Mantovano. La vittima è Manuel Calandrino di Castel Goffredo. Il ragazzo, secondo alcune testimonianze, stava ballando nella discoteca Madera Club quando, improvvisamente, si è accasciato. Inutili i soccorsi arrivati assieme ai carabinieri: ad un primo esame il ragazzo avrebbe avuto un arresto cardiaco. La tragedia è avvenuta questa mattina alle 4,30 e il magistrato ha disposto l’autopsia per far chiarezza sulle cause del decesso. Il giovane giocava nella squadra di calcio amatoriale Nac Castellana e nel pomeriggio di sabato aveva disputato una partita di campionato .

