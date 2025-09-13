Giovane promessa italiana del pattinaggio artistico travolta e uccisa su pista ciclabile a Salisburgo

INCIDENTE STRADALE

Bressanone è in lutto per la morte di Julia Marie Gaiser in un incidente stradale a Salisburgo. La 24enne, promessa di pattinaggio artistico, si trovava nella città austriaca per gli studi universitari.

Gaiser stava percorrendo una ciclabile lungo la Gaisbergstraße, una strada molto frequentata, quando nei pressi di un incrocio è stata travolta da un camion che stava svoltando a destra. Nonostante immediati tentativi di rianimazione la ragazza è deceduta sul posto. Il camionista è stato sottoposto all’alcoltest che è però risultato negativo.