Giovane scivola e precipita in un canalone nel Tarvisiano

Aveva 23 anni. Il corpo individuato ore dopo e recuperato

TARVISIO, 03 AGO – Un giovane, di 23 anni, del Tarvisiano, Marco Della Pietra, ha perso la vita la scorsa notte scendendo dal Monte Goriane. Lo rende noto il Soccorso alpino Cnsas Fvg. L’allarme è scattato stamattina all’alba quando i familiari si sono accorti del mancato rientro del giovane. Il ragazzo era sul monte “dei tre confini” per aiutare nella preparazione della Festa dell’ Amicizia ed è rientrato a sera inoltrata da solo lungo un percorso che conosceva molto bene. Deve essere però scivolato sul fondo bagnato dopo le piogge, fino a precipitare in un canalone. Il corpo è stato individuato nella tarda mattinata di oggi dalle squadre dei soccorritori dopo che la Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (Sores) aveva attivato Guardia di Finanza, stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, elisoccorso regionale, elicottero della Guardia di Finanza da Bolzano, Vigili del Fuoco e Unità cinofile. Il canalone si trova a circa metà del percorso che conduce al monte, non molto lontano dal tracciato della pista forestale principale. E’ stata calata un’equipe tecnico sanitaria che ha solo constatato il decesso. Il corpo è stato recuperato dalle squadre di terra.

