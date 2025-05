Giovane scomparso in Gallura, scultura di sabbia per ricordarlo

agenzia

Nell'opera una madre che tenta di ricomporre un pezzo di puzzle

SASSARI, 05 MAG – A distanza di un anno non è stata trovata alcuna traccia di Michael Frison, il 25enne di nazionalità inglese, con madre sarda, irreperibile dal 13 luglio 2024, quando di lui si sono perse le tracce dopo che si era addentrato nelle campagne di Valdicorru, vicino a Luogosanto, in Gallura. Dopo gli appelli della madre Cristina Pittalis sulla sua pagina Facebook e i media anche inglesi, ora per non far calare il silenzio sulla scomparsa nel nulla del giovane scende in campo anche l’artista Nicola Urru che ha realizzato un altorilievo sulla sabbia di Platamona, a Sassari, che raffigura la madre che tenta di ricomporre un pezzo di puzzle inseguendo un figlio che non si trova. “Bisognerebbe semplicemente essere empatici e soffermarsi a pensare su ciò che è certezza: una persona scomparsa e l’amore di una madre per suo figlio – scrive sui social l’artista – Cristina non sei solo nella ricerca della verità, ricorda che anche la verità sta cercando te. Ognuno di questi giorni, va visto con speranza, ci sono giorni in cui il mondo mente e giorni in cui dice il vero. Ti auguro presto di trovare del vero nelle risposte che cerchi, perché non c’è nulla di più tagliente del vivere in bilico tra finzione irreale del giorno che disintegra la speranza e una verità che brucia se non è quella che ci si aspetta”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA