Giovane sfregiato al volto con una bottiglia rotta, è grave

agenzia

Lite tra stranieri davanti alla stazione di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA, 26 APR – Un 26enne egiziano è stato ferito al volto con una bottiglia rotta da un uomo in zona stazione a Reggio Emilia. La lite si è scatenata poco dopo le 15.30 in piazzale Marconi. La vittima, a causa delle gravi ferite riportate, è stata immediatamente trasportata all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Le sue condizioni restano sotto osservazione da parte del personale medico sanitario. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Reggio Emilia per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Stando a quanto ricostruito, il responsabile è andato in escandescenza – forse a causa dell’abuso di alcol o droga – e prima di prendersela con il giovane poi colpito, aveva pure fermato un furgone nell’adiacente viale IV Novembre, ingaggiando una colluttazione con lui. Infine si è avvicinato a un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria, minacciando tutti e seminando il panico. Poi ha brandito un coccio di vetro e ha sfregiato il giovane al volto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA