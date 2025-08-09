Giovane si lancia nell’Adda e non riemerge, sospese le ricerche

agenzia

Scandagliato il fiume dai vigili del fuoco nel Comune di Trezzo

MILANO, 09 AGO – Un giovane si è gettato da un ponte nelle acque del fiume Adda a Trezzo (Milano), nei pressi di via Sala, sulla provinciale 184, senza più riemergere. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 13 di oggi da un passante che ha visto il ragazzo tuffarsi e scomparire tra le correnti. Le ricerche dei vigili del fuoco si sono concluse poco fa senza esito e riprenderanno domattina. Sul posto sono intervenuti gli specialisti dei nuclei sommozzatori e fluviale (Saf), che hanno scandagliato palmo a palmo i punti nevralgici di un’area omogenea del fiume, con la collaborazione dei vigili del fuoco di Bergamo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA