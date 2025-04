Giovane si tuffa in un laghetto nel Ferrarese e muore

agenzia

Il 23enne lavorava come aiuto cuoco, aveva appena finito turno

ALBERLUNGO, 20 APR – Si tuffa in acqua e muore. Pasqua tragica all’Oasi Valle Azzurra di Alberlungo, frazione di Ostellato in provincia di Ferrara. La vittima è un giovane di 23 anni di nazionalità egiziana. Da quanto si apprende, il giovane lavorava come aiuto cuoco nella struttura, un bar-ristorante con annessi laghetti per la pesca sportiva. Proprio in uno di questi il 23enne si sarebbe tuffato a fine turno per un bagno rinfrescante. Il gesto però si è trasformato in tragedia visto che il giovane non è riemerso dall’acqua. Poco prima delle 16 sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati gli operatori sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA