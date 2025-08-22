Giovane si tuffa senza riemergere nel lago Maggiore

agenzia

Ricerche in corso a Caldè di Castelveccana

MILANO, 22 AGO – Si è tuffato nel lago Maggiore senza riemergere: sono in corso le ricerche di un 21enne originario della Costa d’Avorio. Il giovane si è immerso intorno alle 15.30 alle spiaggia Le Fornaci di Caldè di Castelveccana, nel varesotto, molto frequentata in questo periodo soprattutto da ragazzi. Secondo le prime informazioni il 21enne era in compagnia di alcuni amici. Sul posto sommozzatori impegnati nelle ricerche, che finora non hanno dato nessun risultato.

