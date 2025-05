Giovane trovato morto accanto alla sua moto in Salento

agenzia

Sarebbe finito fuori strada, era stata denunciata sua scomparsa

LECCE, 24 MAG – Era uscito di casa ieri pomeriggio con la sua moto e non era più tornato. Tanto che i genitori ne avevano denunciato la scomparsa. Ma all’alba di oggi il corpo di Filippo Mastrangelo, 23 anni, è stato trovato nella campagna che costeggia la strada provinciale Surbo-Torre Rinalda, in Salento, accanto alla sua moto. L’ipotesi è che abbia perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Era ai piedi di un ulivo. Si indaga per capire se ci siano altri veicoli coinvolti nell’incidente. La vittima era di Trepuzzi. A dare l’allarme è stato un automobilista che ha notato il corpo e la moto. Ha chiamato i soccorsi ma per il giovane non c’era più nulla da fare.

