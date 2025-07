Giovane trovato morto nella Valle della luna in Sardegna

agenzia

Droga e farmaci accanto al cadavere, disposta l'autopsia

SANTA TERESA GALLURA, 08 LUG – Un giovane sassarese di 32 anni, Riccardo Rundine, è stato trovato privo di vita dagli amici nella sua tenda nella Valle della luna, a Santa Teresa Gallura, dove aveva trascorso la notte. Accanto al cadavere i carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania, accorsi sul posto, hanno trovato sostanze stupefacenti e farmaci. La Procura di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo del 32enne. L’ipotesi su cui indagano gli investigatori è che Rundine possa essere stato stroncato da un mix fatale di droga e farmaci. Secondo le testimonianze raccolte dai militari, il 32enne ieri notte è andato a dormire tranquillamente, senza manifestare alcun malessere. Stamattina al loro risveglio gli amici lo hanno trovato senza vita e hanno avvisato le autorità. Dai primi riscontri, anche del 118 chiamato sul posto, tutto lasciava presupporre la morte per cause naturali, non essendoci sul corpo segni di violenza o altro. I carabinieri, coordinati dalla Procura, proseguono nelle indagini senza tralasciare alcuna ipotesi. L’autopsia sul corpo di Riccardo Rundine dovrebbe essere eseguita domani all’istituto di Medicina legale di Sassari.

