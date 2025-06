Giovane turista sale su tetto autorimessa hotel e cade, è grave

agenzia

A Lignano S., la ragazzina alloggiava a Bibione con i genitori

LIGNANO SABBIADORO, 09 GIU – Una ragazza cittadina austriaca, minorenne, è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta da un’altezza di circa tre metri. Il fatto è accaduto nell’autorimessa di un hotel di Lignano Sabbiadoro (Udine) la notte scorsa. Secondo una ricostruzione, la ragazza – che è ospite, con i genitori, di una struttura ricettiva della vicina Bibione – aveva raggiunto, assieme ad alcuni amici, la località balneare friulana. Una volta nei pressi dell’hotel, è salita sulla copertura della zona dei garage; il lucernario in plastica dove stava camminando, però, ha ceduto di schianto sotto il suo peso e lei è precipitata. La centrale operativa regionale della Sores Fvg ha inviato sul posto una ambulanza e un elicottero di soccorso: la ragazza è stata trasportata in ospedale d’urgenza. Sul posto è giunta anche una squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento volontario. Indagini sono in corso da parte delle forze dell’ordine per stabilire le cause esatte dell’incidente e la presenza di prescrizioni e divieti a entrare nell’area.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA