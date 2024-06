Giovane ucciso a Pescara, fermati due minorenni: sono uno il figlio di un avvocato e l’altro il figlio di un carabiniere

IL DELITTO

Un 17enne italiano Thomas Christopher Luciani, 17 anni da compiere, residente a Rosciano, è stato ucciso ieri a Pescara. Oggi due minorenni sono stati fermati. Il corpo del giovane ucciso è stato trovato tra le sterpaglie, in un parco del centro. I presunti assassini sibito dopo il delitto sarebbero andati a fare il bagno al mare. Lì, presumibilmente, si sarebbero disfatti del coltello utilizzato per uccidere.

Secondo quanto si è appreso i due minorenni fermati a Pescara sono uno il figlio di un avvocato,l’altro figlio di un maresciallo comandante di una stazione locale di un comune della provincia di Pescara. Si cerca l’arma del delitto, presumibilmente un coltello, che non è ancora stata trovata. Per recuperare l’arma sono al lavoro i sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Intanto vanno avanti gli accertamenti della squadra Mobile della Questura di Pescara.

Sul posto, ieri sera, nel parco Baden Powell, sono intervenuti anche gli agenti della squadra Volante, la polizia scientifica, il 118, il procuratore capo Giuseppe Bellelli, e il medico legale Cristian D’Ovidio.

Parlano di situazione delicata, gli inquirenti, dopo il fermo di due minorenni per l’omicidio di ieri sera al Parco Baden Powell del 17enne italiano. Il delitto sarebbe maturato nell’ambito del piccolo spaccio e sarebbe avvenuto con più coltellate – si pensa ad un coltello da sub viste le ferite inferte – nel tardo pomeriggio di domenica sera in una zona centrale della città.

La vittima sarebbe stata attirata in una zona non sorvegliata retrostante il parco e poi colpito ripetutamente con il coltello. Le indagini avviate subito dopo il ritrovamento del corpo del giovane sono state condotte da personale altamente specializzato della Squadra Mobile pescarese, dalla squadra Volanti e dalla Polizia Scientifica. Per tutta la notte, in Questura sono state ascoltate persone potenzialmente informate sui fatti e testimoni. Fondamentali anche le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona antistante il parco e in prossimità di uno stabilimento balneare dove tutti i componenti del gruppo sono andati dopo il crimine.